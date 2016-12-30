«Конельяно» пригласил Фосетт вместо Ходж

Итальянский женский волейбольный клуб «Конельяно» продолжает искать усиление для второй части сезона-2016/17.Несмотря на то что подтверждения от клуба до сих пор нет, World of Volley сообщает, что «Конельяно» уже подписал контракт с чемпионкой мира—2014 американкой, которая недавно без объяснения причин расторгла контракт с турецким клубом «Сарыер Беледьеши».«Конельяно» рассчитывал подписать соглашение с соотечественницей Фосетт, но её не отпустил китайский клуб «Хэнань», которому предстоит сыграть в плей-аут за право остаться в высшем дивизионе национального чемпионата, запланированного на март 2017 года.