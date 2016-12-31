Волейболисты московского «Динамо» поздравили с наступающим Новым годом

В ролике показаны лучшие моменты игр бело-голубых и стихотворные поздравления от игроков команды и главного тренера Юрия Маричева.
С Новым годом поздравляем, счастья от души желаем,
Чтоб прожить вам этот год без печалей и забот.
Успеха в жизни и работе – чего же более желать?
Ах да, улыбок и веселья, и целый год не унывать.
Пусть будет особенно радостным год,
Пусть новое счастье он вам принесёт.
Желаем вам светлых и радостных дней,
Здоровья, успехов, надёжных друзей.
Пусть в наступающем году успехи новые придут,
Во всём сопутствует удача, и разрешатся все задачи.
Добрых чудес и приятных мгновений,
Счастья и мира, любви и везенья.
Пусть наступающий год принесёт
Ярких событий большой хоровод.
Всё на свете нужно пережить, каждый финиш – это тоже старт.
В Новый год тост можем предложить: за удачу смелость и азарт.
Желаем шуток, смеха столько, хватило б чтоб на год вперёд.
Чтоб было весело не только у ёлочки на Новый год.
Пусть Новый год стучится к вам и счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали вы, пусть в этот год исполнится.
С Новым годом!