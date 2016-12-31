Волейболисты московского «Динамо» поздравили с наступающим Новым годом

Волейболисты столичного клуба «Динамо» в специальном предновогоднем ролике от «Динамо-ТВ» поздравили болельщиков бело-голубых и любителей волейбола с наступающим Новым годом.В ролике показаны лучшие моменты игр бело-голубых и стихотворные поздравления от игроков команды и главного тренераС Новым годом поздравляем, счастья от души желаем,Чтоб прожить вам этот год без печалей и забот.Успеха в жизни и работе – чего же более желать?Ах да, улыбок и веселья, и целый год не унывать.Пусть будет особенно радостным год,Пусть новое счастье он вам принесёт.Желаем вам светлых и радостных дней,Здоровья, успехов, надёжных друзей.Пусть в наступающем году успехи новые придут,Во всём сопутствует удача, и разрешатся все задачи.Добрых чудес и приятных мгновений,Счастья и мира, любви и везенья.Пусть наступающий год принесётЯрких событий большой хоровод.Всё на свете нужно пережить, каждый финиш – это тоже старт.В Новый год тост можем предложить: за удачу смелость и азарт.Желаем шуток, смеха столько, хватило б чтоб на год вперёд.Чтоб было весело не только у ёлочки на Новый год.Пусть Новый год стучится к вам и счастьем дом наполнится.И всё, о чём мечтали вы, пусть в этот год исполнится.С Новым годом!