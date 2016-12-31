Павлов: вперёд, «Локомотив», к новым победам!

Диагональный новосибирского «Локомотива»обратился к болельщикам команды со словами поздравления с предстоящими праздниками.«Хочу поздравить всех с Новым годом и Рождеством. Этот год был очень тяжёлым во всех отношениях: и в работе, и в жизни у многих людей. Желаю в наступающем году побольше светлых дней, мира, любви. Пусть каждый доделает всё, что не успел, реализует свои планы и идеи, которые ставит перед собой. Вперёд, „Локомотив“, к новым победам!» — приводит слова Павлова официальный сайт «Локомотива».