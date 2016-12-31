«Зенит»: 2016 год принёс нам множество приятных моментов и сразу четыре трофея

Мужской волейбольный клуб «Зенит» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.«Дорогие болельщики! Руководство, тренерский штаб и игроки волейбольного клуба «Зенит-Казань» поздравляют вас с Новым годом!Готовясь к встрече Нового года, принято провожать уходящий год и подводить его итоги. Делаем это с большим удовольствием, потому что 2016 год принёс нам множество приятных моментов и сразу четыре трофея!Весной «Зенит» в четвёртый раз стал победителем европейской Лиги чемпионов и защитил титул чемпиона России. В сентябре казанцы завоевали Суперкубок страны, а в декабре в Сургуте завершили год победой в Кубке России. До абсолютного триумфа «Зениту» не хватило лишь победы на клубном чемпионате мира, в финале которого команда вновь проиграла бразильскому «Крузейро». Эта вершина остаётся для казанцев непокорённой, и это отличная мотивация на будущее.В новый год мы идём с отличным настроением и с оптимизмом смотрим в будущее. Мы уверены, что вместе с нашими преданными болельщиками мы сможем одержать ещё множество побед!В преддверии Нового года мы желаем нашим спонсорам и партнёрам процветания, нашему руководству – реализации всех проектов и идей, нашим тренерам – нетривиальных решений, нашим игрокам – крепчайшего здоровья и новых достижений, игрокам нашей молодёжной команды «Зенит-УОР» – профессионального роста, журналистам, который освещают жизнь нашей команды – творческого вдохновения и объективных материалов, нашим болельщикам – моря положительных эмоций!Надеемся, что 2017 год станет для «Зенита» ещё более продуктивным, чем 2016-й. Пусть новый год принесёт всем нам безграничное счастье, процветание, благополучие, любовь и удачу!С наступающим Новым годом!» — приводит текст поздравления официальный сайт «Зенита».