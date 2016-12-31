Новосибирский «Локомотив» поздравил болельщиков с Новым 2017 годом

Волейбольный клуб «Локомотив» (Новосибирск) поздравил своих болельщиков и всех любителей этого вида спорта с Новым годом.«Вот и промчался ещё один год, у каждого он прошёл по-разному, многое пришлось пережить. Не будем расстраиваться, ведь на смену ему пришёл Новый год. И в этом году мы искренне желаем всем, чтобы всё плохое оставалось позади. Все мечты пусть сбываются, пусть в этом году каждый из нас будет счастливым, одинокие встретят свои вторые половинки, тем, кто болеет, скорейшего выздоровления, тем, кто любит, понимания и терпения, благополучия и уюта.Пускай Новый год принесёт как можно больше тёплых улыбок, счастливых моментов и радости от каждого прожитого дня. Желаем вам, чтобы все проблемы казались лишь мелкими неприятностями на пути к успеху и счастью.Пускай в новом году у вас будет всё, что нельзя купить: любовь, здоровье, счастье и друзья! И рядом были люди, которым мы говорим: «Спасибо, что ты есть!»С наилучшими пожеланиями, волейбольный клуб «Локомотив» – приводит поздравление от клуба официальный сайт «Локомотива».