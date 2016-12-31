Нгапет стал лучшим волейболистом 2016 года по версии World of Volley

Издание World of Volley признало лучшим волейболистом уходящего года доигровщика сборной Франции и итальянской «Модены»Нгапет стал одним из главных творцов успеха «Модены», которая в 2016 году спустя 14 лет стала чемпионом Италии, а также завоевала Кубок и Суперкубок Италии. Последний трофей покорился «Модене» и на старте текущего сезона. Единственным разочарованием для Эрвина стал вылет его национальной сборной с олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро ещё на стадии группового этапа.