Хайкил: «Полония» решила, что сыграть в Польше будет проще, чем в Англии

Спортивный директор английской «Полонии»рассказал, почему клуб решил провести ответный матч 1/16 финала Кубка вызова с венгерским «Капошваром» не в Англии, а в Польше. В первом матче «Полония» проиграла в трёх сетах, в ответном выиграла в четырёх и прошла дальше, одолев соперника в «золотом» сете — 15:10.«Мы уже несколько лет являемся партнёрами польской „Скры“ и учимся на их опыте. Мы знали, что вся инфраструктура в Польше будет готова, поэтому решили, что проще будет сыграть там. К тому же в Польше лучшие болельщики в мире. Также мы понимали, что игру покажут по PolsatSport, это была привлекательная возможность. Мы благодарны организаторам за тёплый приём. Это был исторический момент для английского волейбола», — цитирует Хайкила World of Volley.