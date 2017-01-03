Сборная Люксембурга в Новый год выиграла домашний турнир по волейболу

Мужская сборная Люксембурга стала победителем традиционного домашнего международного турнира Novotel Cup, в котором соперниками хозяев стали молодёжная сборная Германии (U21), а также команды Азербайджана и Исландии. Хозяева выиграли все матчи: у немцев и гостей из Азербайджана – на тай-брейке (3:2), а у исландцев – в трёх партиях (3:0).В проходившем одновременно женском турнире сразу три команды одержали по две победы. По дополнительным показателям первенствовала сборная Норвегии, второе место заняла команда Албании, третье – хозяйки. Команда Лихтенштейна проиграла все матчи и замкнула турнирную таблицу.