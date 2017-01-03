Вербов: сейчас для меня тренерская карьера — приоритетная

Пятикратный чемпион России, чемпион Европы и двукратный победитель Лиги чемпионов, либеро «Зенита» и сборной России по волейболу 34-летнийрассказал, как стал играющим тренером казанской команды и о возможностях продолжения тренерской работы.«Идея с играющим тренером принадлежит Владимиру Романовичу Алекно. Он знал о моём желании начать тренерскую карьеру и предложил такой вариант. Если честно, было много сомнений. Если бы я выступал не в «Зените», а в каком-нибудь клубе рангом пониже, то тогда бы никаких вопросов не было. Но это же лучший клуб Европы, перед нами стоит задача выиграть все трофеи, за которые боремся. Поэтому цена каждой ошибки, в том числе ошибки помощника тренера, необычайно высока. Но в итоге, мне кажется, этот вариант неплохо работает.Кстати, тот же Антига, который, едва закончив карьеру игрока, возглавил сборную Польши и с ходу привёл её к победе на ЧМ-2014, мне говорил: «Лёха, какое тренерство? Играй, пока силы не кончатся. Работа наставником от тебя никуда не убежит». Как в песне — «Танцуй, пока молодой». То же самое говорят мне абсолютно все молодые тренеры, которые недавно завершили игровую карьеру. Но я для себя всё решил. Уже сейчас для меня тренерская карьера — приоритетная.Если после этого сезона у меня будет два предложения, одно — играть, а другое — тренировать, то выберу второй вариант. Знаете, мне очень нравится фраза «Не нужно обманывать волейбол». Я действительно отдал волейболу уже всё, что мог. Будет неправильным пытаться ещё что-то выжать из себя и попылить где-то ещё годик-другой просто ради того, чтобы играть», — приводит слова Вербова «Лайф».