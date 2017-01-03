Гидетти: Турции нужно отобраться на ЧМ-2018 и омолодить команду к ОИ-2020

Итальянец, который в течение восьми лет работает с «Вакифбанком» и недавно расстался с женской сборной Нидерландов, поблагодарил турецкую федерацию волейбола за предоставленную возможность возглавить женскую сборную страны.«Наша первая цель – успешно квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года. Вторая наша цель – добавить молодёжи в команду, чтобы сформировать сильную сборную на Олимпийские игры 2020 года. За годы, проведённые в Турции, я встречал многих талантливых игроков молодого поколения, которые вскоре должны стать главной силой основной команды. При поддержке всей волейбольной общественности Турции мы постараемся улучшить позиции команды в общем рейтинге ФИВБ. Я посвящу весь мой опыт и страсть для достижения этой цели», — приводит слова Гидетти World of Volley.