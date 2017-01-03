Ковач сменил «Перуджу» на «Халкбанк»

Сербский специалистофициально стал новым тренером турецкой команды «Халкбанк» из Анкары. Назначение последовало после того, как клуб расстался с итальянским тренером, сообщает World of Volley.Сразу после подписания контракта 2 января серб провёл первую тренировку со своей новой командой.Сезон-2016/17 Ковач начинал в качестве наставника итальянской «Перуджи». Кроме «Халкбанка» у него были предложения возглавить польские команды «Ресовия» и «Скра», но сербский наставник выбрал Турцию.