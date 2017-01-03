Маркович: «Будванска Ривьера» не намерена поднимать белый флаг во Франции

Главный тренер команды «Будванска Ривьера»прокомментировал домашнее поражение своей команды в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ от «Аяччо» (0:3).“Прежде всего я хотел бы поздравить наших соперников с победой. У нас были шансы в каждой партии, но мы их не использовали. Особенно это касается третьего сета, когда мы сумели вернуться в игру, но в концовке партии удача отвернулась от нас.Позади у нас очень плохая неделя, потому что почти все игроки были больны, и я очень доволен тем, как они играли сегодня. «Аяччо» теперь является фаворитом нашей пары, но мы не намерены поднимать белый флаг в ответном матче во Франции, мы будем выкладываться в выездном матче”, — приводит слова Марковича официальный сайт турнира.