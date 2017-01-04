Веласко: на самом деле я не выигрывал награду лучшему тренеру века

Знаменитый аргентинский тренер, двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы со сборной Италии, в интервью Voley Plus рассказал о том, как его признали лучшим тренером века.«На самом деле я не выигрывал эту награду. Были выборы, международная федерация волейбола представила три кандидатуры —и я. Победителем стал Мацудайра, но они сказали, что выиграл я, и вручили награду мне, несмотря на моё несогласие. В Италии я много раз говорил, что не выигрывал этот приз. Это полная глупость. Но там были замешаны чьи-то личные взаимоотношения.Готов ли я согласиться со званием „лучший тренер в истории Аргентины“? Это тоже преувеличение. Я вообще не верю в такие классификации, как „лучший музыкант“, „лучший писатель“, „лучший тренер“. Нам нужно решать сегодняшние проблемы, а не вчерашние или завтрашние — это моя работа. В любом спорте, не только в волейболе, нам нужно много хороших тренеров, которые мыслят по-разному, нестандартно», — сказал Веласко.