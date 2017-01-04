Акбаш сменил женскую сборную Турции на «Букурешть»

30-летний, который недавно расстался с турецкой волейбольной федерацией, стал новым главным тренером действующего обладателя Кубка вызова, женского румынского клуба «Букурешть». Турецкий специалист сменил на этом посту итальянца Николу Негро, подписав соглашение до конца сезона, сообщает World of Volley.Проведя несколько лет в качестве помощника тренера в разных командах, Акбаш в 2014 году сменил итальянцау руля женской сборной Турции, и его работа быстро принесла результаты: в 2014 году он завоевал золотую медаль в Евролиге. В следующем году — золотую медаль на европейских Играх в Баку и серебряную медаль в молодёжном чемпионате мира (U23).Акбаш дебютирует в качестве тренера «Букурешть» 11 января в 1/16 финала Кубка вызова против греческого «Олимпиакоса».