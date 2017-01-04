В Иране волейболист получил травму головы предметом, брошенным с трибуны

В матче мужского чемпионата Ирана между командами «Джавхери Гонбад» и «Шахрдари Тебриз» произошёл скандальный инцидент. В середине третьего сета один из волейболистов гостей получил травму головы после удара предметом, брошенным с трибуны, сообщает World of Volley. Игрок упал на площадку и сразу был окружён партнёрами по команде. Ему удалось подняться только через несколько минут.После этого все игроки и тренеры «Шахрдари Тебриз» ушли в подтрибунное помещение и отказались вернуться на площадку, из-за чего встреча была сначала прервана, а затем отменена. Дисциплинарное решение по этому поводу примет Федерация волейбола Ирана.