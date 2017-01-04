Федерация волейбола Украины подала заявку на участие в Евролиге

Президент федерации волейбола Украинырассказал, что его организация подала в Европейскую конфедерацию волейбола заявку на участие мужской и женской сборных в Евролиге-2017.«Федерация волейбола Украины отправила в ЕКВ письмо, в котором выразила готовность сборных Украины принять участие в Евролиге. Участие в таких соревнованиях — полезный опыт для наших команд, особенно учитывая, что в 2017 году женской команде предстоит выступить на чемпионате Европы. Предыдущие годы сборные Украины выступали только в отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира», — приводит слова Мельника официальный сайт организации.