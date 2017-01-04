«Юнайтед Рейн-Майн» и «Посожильница» выиграли первые матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ

Немецкий «Юнайтед Рейн-Майн» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ на выезде уверенно переиграл боснийскую «Младость» со счётом 3:0.Австрийская «Посожильница» оказалась сильнее французского «Сета» в четырёх партиях. Обе ответные встречи в этих противостояниях пройдут 18 января.«Младость Брчко» (Босния и Герцеговина) — «Юнайтед Рейн-Майн» (Германия) — 0:3 (12:25, 13:25, 26:28)«Посожильница» (Австрия) — «Сет» (Франция) — 3:1 (25:16, 25:20, 25:27, 25:19).