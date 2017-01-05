Виссотто может вернуться в Европу и подписать контракт с «Монцей»

Известный бразильский диагональныйможет вернуться в Европу и подписать контракт с итальянской «Монцей» до конца сезона-2016/17, сообща La Gazzetta dello Sport. Итальянский клуб ищет замену, выбывшему до конца сезона из-за травмы.33-летний южноамериканец сейчас выступает за катарский «Аль-Араби». Последний раз Виссотто играл в Европе в сезоне-2012/13, когда вместе с уфимским «Уралом» стал серебряным призёром чемпионата России.В составе сборной Бразилии Леандро стал вице-чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне, а также чемпионом и серебряным призёром чемпионатов мира.