Доигровщику «ФАКЕЛА» Волкову сняли гипс с руки

Доигровщик новоуренгойского «ФАКЕЛА», получивший повреждение в матче 11-го тура чемпионата России с «Газпромом-Югра», пока не тренируется с командой. Официальный сайт клуба сообщает, что гипс игроку уже сняли, но к тренировкам с мячом он приступит позже. Пока Волков занимается по индивидуальной программе.В турнирной таблице чемпионата России новоуренгойская команда занимает седьмое место. В матче 14-го тура, который состоится 8 января, подопечныесыграют с московским «Динамо».