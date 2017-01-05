«Газпром-Югра» проиграл «Олимпиакосу» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

«Газпром-Югра» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ на выезде в пяти партиях уступил греческому «Олимпиакосу». В составе подопечныхсамым результативным стал, набравший 23 очка. Ответная встреча пройдёт в Сургуте 18 января.За выход в четвертьфинал лучшая команда этого противостояния поспорит либо с финским «Тиикеритом», либо с чешским «Карловарско».«Олимпиакос» (Пирей, Греция) — «Газпром-Югра» (Сургутский район, Россия) — 3:2 (25:23, 25:27, 22:25, 25:19, 15:13).