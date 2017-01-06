Виссотто подписал контракт с «Монцей»

Известный бразильский диагональныйподписал контракт с итальянской «Монцей» до конца сезона-2016/17, сообщает World of Volley.33-летний южноамериканец ранее выступал за катарский «Аль-Араби». Последний раз Виссотто играл в Европе в сезоне-2012/13, когда вместе с уфимским «Уралом» стал серебряным призёром чемпионата России.В составе сборной Бразилии Леандро стал вице-чемпионом летней Олимпиады-2012 в Лондоне, а также чемпионом и серебряным призёром чемпионатов мира. В составе «Аль-Араби» он завоевал серебро клубного чемпионата Азии.