Ушаков: теперь «Динамо» будет думать, как обыграть «Альбу» в Лиге чемпионов

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал победу своих подопечных над челябинским «Метаром» (3:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги.«Первая партия далась нам чуть-чуть сложнее, чем последующие. Наверное, из-за того что был трёхнедельный перерыв в чемпионате, мы потеряли игровой ритм. Пока находили взаимопонимание, вкатывались в игру – было тяжело. Потом, найдя свой ритм, довольно уверенно довели дело до конца.Мы могли бы сыграть чётче в контратаке, и нам нужно подчистить всякие мелочи. Все девочки сыграли довольно неплохо – на одном уровне. Кого-то выделить очень сложно. Елена Гендель, может быть, на блоке была лучше всех. И Маша Перепёлкина хорошо сыграла.Как провели эти три предновогодние недели? Хорошо. Провели сборы, были двухразовые тренировки. Сыграли две игры в Одинцово. На Новый год отдохнули три дня. И со второго января уже возобновили тренировки.Ближайшего соперника по Лиге чемпионов, румынскую «Альбу», ещё не изучали его. С сегодняшнего дня начнём готовиться, смотреть и думать, как его обыграть», — приводит слова Ушакова официальный сайт краснодарского «Динамо».