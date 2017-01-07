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Барболини — основной кандидат на пост наставника женской сборной Нидерландов

7 января 2017, суббота. 00:41. Волейбол
Федерация волейбола Нидерландов определилась с основным кандидатом на пост нового главного тренера женской национальной команды. По информации Estadão, преемником Джованни Гидетти, который недавно покинул эту должность ради работы с турецкой командой, должен стать Массимо Барболини. 52-летний итальянец в настоящее время работает в турецком «Экзачибаши», с которым в 2016 году выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Ранее голландские СМИ сообщали, что в список кандидатов на пост наставника сборной Нидерландов также входят Джейми Моррисон, Хью Маккатчен и Лан Пин. Федерация волейбола Нидерландов назовёт имя нового главного тренера женской команды до конца января.
Источник: O Estado de S.Paulo Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
7 января 2017, суббота
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