«Конельяно» подтвердил подписание контракта с Фосетт

Действующий чемпион Италии «Конельяно» официально объявил о подписании контракта с диагональной, сообщает сайт клуба. Ранее 30-летняя волейболистка без объяснения причин расторгла контракт с турецким клубом «Сарыер Беледьеши».«Конельяно» начал поиски диагональной на вторую часть сезона после травм Каролины Костагранде и Береники Томсиа. На данный момент новая команда Фосетт занимает второе место в женском чемпионате Италии, имея в активе девять побед в 11 матчах. «Конельяно» по набранным очкам уступает только «Казальмаджоре».