Доигровщица «Модены» Озсой получила травму и выбыла на неопределённый срок

Турецкая доигровщица итальянской «Модены»получила травму мышц бедра и пропустит несколько матчей своей команды, сообщает World of Volley. Точные сроки восстановления 28-летней волейболистки станут известны после медицинского обследования.На данный момент «Модена» занимает только восьмое место в турнирной таблице женского чемпионата Италии, имея в активе 14 очков. Команда одержала четыре победы и потерпела семь поражений. В предыдущей встрече «Модена» проиграла «Больцано» в четырёх партиях.