«Сахалин» одержал вторую победу в ЧР по волейболу

В матче 11-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги «Сахалин» на выезде одержал победу над «Протоном». Для гостей это была вторая победа в текущем национальном первенстве. «Сахалин» набрал 7 очков и покинул последнее место в турнирной таблице. «Протон» потерпел восьмое поражение и с 11 очками занимает седьмое место.«Протон» (Саратовская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 1:3 (20:25, 25:12, 28:30, 24:26).