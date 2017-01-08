Приходько: в матче с «Протоном» у «Сахалина» победили характер и командный дух

Главный тренер «Сахалина»прокомментировал выездную победу своей команды в матче с «Протоном» (3:1), ставшую для его подопечных второй в текущем чемпионате России среди женских команд Суперлиги.«Я считаю, что сегодня у нас победили характер и командный дух. Я благодарен девочкам, что они сплотились и почувствовали веру в себя, в тренера. Мы к этому стремились», — приводит слова Приходько официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.«Сахалин» с 7 очками в активе покинул последнюю строчку турнирной таблицы, поднявшись на восьмое место.