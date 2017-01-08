Кукушкин: будем разбираться с ошибками, допущенными в матче с «Сахалином»

Главный тренер саратовского «Протона» Роман Кукушкин проанализировал причины поражения, постигшего его команду в матче 11-го тура женского чемпионата России с «Сахалином».
«Поздравляю „Сахалин“ с победой. Нам нужно всегда оценивать соперника. Ну а те ошибки, которые мы совершили, будем с ними разбираться», — приводит слова Кукушкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Команда Романа Кукушкина уступила дальневосточным волейболисткам на своей площадке в четырёх партиях, выиграв только второй сет.