Кукушкин: будем разбираться с ошибками, допущенными в матче с «Сахалином»

Главный тренер саратовского «Протона»проанализировал причины поражения, постигшего его команду в матче 11-го тура женского чемпионата России с «Сахалином».«Поздравляю „Сахалин“ с победой. Нам нужно всегда оценивать соперника. Ну а те ошибки, которые мы совершили, будем с ними разбираться», — приводит слова Кукушкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.Команда Романа Кукушкина уступила дальневосточным волейболисткам на своей площадке в четырёх партиях, выиграв только второй сет.