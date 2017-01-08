Голотов: «Енисей» не смог ничего противопоставить «Заречью» в первых двух сетах

Главный тренер красноярского «Енисея»прокомментировал поражение своей команды от подмосковного «Заречья-Одинцово» со счётом 0:3 в матче 11-го тура женского чемпионата России.«В первых двух партиях хорошо сыграло «Заречье-Одинцово». Мы ничего не смогли противопоставить – провалились на приёме и сами плохо подавали. Во второй партии завязали борьбу. В третьем сете сыграли хорошо, но, к сожалению, проиграли», — приводит слова Голотова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.