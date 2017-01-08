Де Джорджи: двери в сборную Польши открыты для всех игроков

Главный тренер мужской сборной Польширассказал, что будет вызывать игроков в команду исключительно по спортивному принципу.«Я не буду ограничивать состав искусственным образом, двери открыты для всех игроков. Все волейболисты, регулярно выступающие за свои команды и способные помочь сборной, должны быть готовы к вызову в национальную команду. Я буду выбирать лучших», — приводит слова де Джорджи World of Volley.Таким образом, в сборную Польши могут вернуться Лукаш Жигадло и Збигнев Бартман, не вызывавшиеся при Стефане Антига.