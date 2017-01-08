Диагональный Максимов вернулся в Нижневартовск

Диагональныйспустя восемь лет вернулся в Нижневартовск, в волейбольную команду «Югра-Самотлор», сообщает пресс-служба клуба. 31-летний нападающий – воспитанник нижневартовского волейбола. Он уже выступал в «Самотлоре» шесть сезонов (2003-2009), а также защищал цвета «Газпрома-Югра» (2009/10) и уфимского «Урала» (2010-2016).Завершил выступление за нижневартовскую команду. Он продолжит карьеру за пределами Российской Федерации. Место доигровщика займёт, который проходил курс реабилитации после травмы.Диагональныйи блокирующийприступили к тренировкам в Нижневартовске, но пока по индивидуальной программе. В коллектив влился воспитанник югорского волейбола либеро, начинавший сезон в «Белогорье». Вопрос о его переходе будет решаться после новогодних каникул.