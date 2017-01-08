Вербов: Краснодар сегодня рисковал, а что ещё можно сделать против «Зенита»?

И.о. главного тренера «Зенита-Казань»прокомментировал победу своей команды над краснодарским «Динамо» со счётом 3:0 в гостевом матче 14-го тура чемпионата России.«Игра была хорошей, то, что нужно как раз после новогодних праздников — войти в тонус, вернуться в спортивный режим. Потому что, честно скажу, не помню, когда в последний раз у «Зенита» было четыре выходных подряд! А в этот раз мы позволили отдохнуть себе больше, чем обычно, видимо, это и сказалось в сегодняшнем матче. По уровню наша игра была далека от идеальной. А Краснодар играл сегодня неплохо, рисковали. Ну а что против «Зенита» ещё можно сделать? Непростой и немного нервный для нас матч. В то же время хотелось дать всем игрокам поучаствовать в игре. Победили, три очка взяли — о чём ещё можно мечтать?У Андерсона был перерыв чуть больше, чем у всех остальных. Он уезжал домой. Я хотел, чтобы все поиграли сегодня, но в связи с тем, что игра немножко складывалась не по нашему сценарию, нам пришлось догонять. Немаловажный факт, что мы могли бы опустить руки и настроиться на третью и четвёртую партии, но ребята молодцы, вернулись из тяжёлой ситуации, из 14:19, а это говорит о том, что мы сильная команда. Хотя я их немного пожурил: надо было довести себя до такого состояния, чтобы потом напрягаться! Это неправильно! Должны с первого и до последнего очка с любой командой, независимо от места, выходить и показывать свой уровень», — приводит слова Вербова официальный сайт краснодарского «Динамо».