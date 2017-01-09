Чутчев: такой тяжёлой артиллерии, как Бакун, у «ФАКЕЛА» пока нет

Главный тренер «ФАКЕЛА» Игорь Чутчев поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» в 14-м туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (18:25, 17:25, 19:25).
«Сегодня соперник вышел против нас с большей концентрацией, динамовцы сыграли хорошо в защите, на блоке, да и такой тяжёлой артиллерии, как Константин Бакун, у нас пока нет. Он решал все сложные мячи. К сожалению, мы не смогли использовать в полной мере наш козырь – Егора Клюку, не нагружали его в атаке так, как могли бы. Реализуй мы пару доигровок в нужные моменты, и игра бы пошла, возможно, совсем по-другому», — цитирует Чутчева официальный сайт ВФВ.