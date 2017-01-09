Обмочаев: дебютом за «Белогорье» доволен не полностью – был небольшой мандраж

Либеро «Белогорья»прокомментировал свой дебют за новую команду в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу с «Уралом», который белгородцы выиграли на своей площадке со счётом 3:0.«Девять месяцев я провёл вне профессионального волейбола, поэтому я очень рад, что вернулся, что мне дали ещё один шанс проявить себя. Хотя сегодняшним дебютом я доволен не полностью – был небольшой мандраж, скорее даже переизбыток чувств. Хотелось всё сделать идеально, но это не всегда возможно после такого перерыва. В команде чувствую себя здорово, как будто играл здесь всю жизнь. Ребят я всех знаю, приняли меня хорошо», — приводит слова Обмочаева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.