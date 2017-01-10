Смутна: «Дрезднер» в матче с «Уралочкой» будет бороться за каждый мяч

Чешская связующая немецкого «Дрезднера»рассказала о настрое на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Уралочкой-НТМК». Встреча состоится 10 января. В первом туре российская команда проиграла турецкому «Вакифбанку», а «Дрезднер» — турецкому «Экзачибаши».«Я всегда хочу побеждать. Мы будем бороться за каждый мяч. Посмотрим, чего нам удастся добиться. Я мечтаю сыграть на Олимпиаде и выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Смутну официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.