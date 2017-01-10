Слотьес: мы уверены в том, что «Вакифбанк» может победить «Экзачибаши»

Голландская волейболистка турецкого «Вакифбанка»поделилась ожиданиями от встречи с ещё одним представителем Турции «Экзачибаши» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 10 января.«Экзачибаши» — очень сбалансированная команда. Игра будет непростой. Всё зависит от множества факторов. Сложно предположить, какая из команд окажется сильнее психологически, но в последней игре мы доказали, что можем добиться многого. Команда состоит из 15 игроков, а не из 4-5. Мы уверены в себе и в том, что можем победить», — цитирует Слотьес World of Volley.