Тодоров: есть шанс, что я вернусь в Россию, но пока рано об этом говорить

Центральный блокирующий сборной Болгарии Теодор Тодоров прокомментировал информацию о его возможном возвращении в «Газпром-Югра», за который он выступал с 2011 по 2015 год.
«Стучу по дереву, восстановление идёт хорошо, я уже приступил к тренировкам с софийским ЦСКА. Теперь мне предстоит понять, смогу ли я вновь играть на высоком уровне и в какой форме буду находиться.
Что касается слухов о возвращении в Россию, то в середине декабря я присутствовал на „Финале шести“ Кубка России в Сургуте, где разговаривал с президентом „Газпрома-Югра“ по поводу прошлых вопросов. Мы с моим менеджером общались с представителями одной-двух команд. Есть шанс, что я вернусь, но пока рано об этом говорить», — приводит слова Тодорова Sportal.bg.