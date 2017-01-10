«Левски» победил «Ликургус» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

Болгарский «Левски» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ на своей площадке в трёх упорных партиях оказался сильнее голландского «Ликургуса». Самым результативным волейболистом встречи стал, набравший 21 очко.Ответная встреча пройдёт 18 января в Гронингене. Победитель этого противостояния в 1/8 финала сыграет либо с израильским «Хапоэлем Мате-Ашером», либо с турецким «Фенербахче».«Левски» (Болгария) — «Ликургус» (Нидерланды) — 3:0 (25:22, 26:24, 27:25).