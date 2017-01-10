«Чанаккале Беледиеси» и «Вашаш» вышли в 1/8 финала Кубка вызова среди женщин

Турецкий «Чанаккале Беледиеси» в ответном матче 1/16 финала женского Кубка вызова в гостях разгромил болгарский «Левски». В первой встрече также сильнее была турецкая команда. За выход в четвертьфинал «Чанаккале Беледиеси» поспорит либо с французским «Мюлхаузом», либо с бельгийским «Астериксом».Венгерский «Вашаш» вновь переиграл «Скандерай» из Косово. Следующим оппонентом коллектива из Будапешта станет либо греческий «Олимпиакос», либо румынский «Бухарест».«Левски» (Болгария) — «Чанаккале Беледиеси» (Турция) — 0:3 (12:25, 12:25, 18:25)0:3«Вашаш» (Венгрия) — «Скандерай» (Косово) — 3:0 (25:14, 25:11, 25:13)3:1.