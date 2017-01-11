Столярова: я очень благодарна «Омичке» за то, что она меня выручила, вытащила

Волейболистка казанского «Динамо»рассказала, что три года назад возник вопрос о возможном завершении карьеры из-за травмы. Выступая в составе «Омички», она потратила 11 месяцев на лечение в России и Германии.«Я потеряла очень много времени на лечение в России. Шесть месяцев ушли впустую. Мы лечили, лечили, но толку не было – боль возвращалась. В Германии мне сразу сказали: „Где ты ходишь? Давно бы уже сделали операцию, и уже играла бы“. Так получилось, что полгода были потеряны, плюс ещё полгода ушло на восстановление. Врач в Германии мне сразу сказал, что всё будет в порядке, и если всё соблюдать, то карьеру я возобновлю. Жаль только времени. Я не боялась боли, того, что рука будет тревожить. Я боялась, что после пропущенного года окажусь в ситуации, когда не буду нужна командам суперлиги. И я очень благодарна Вадиму Анатольевичу Панкову за то, что он мне разрешил потренироваться с молодёжной командой „Заречья“, а потом совершенно случайно в Омске получила травму Нэнси Карильо. Им нужен был диагональный игрок, и я была свободна.Что была за травма? Там был целый букет. Даже вспоминать не хочется сейчас. Я получила травму в сборной, и потом разные врачи давали мне разные рекомендации по лечению. У меня было три МРТ, и во всех трёх были разные диагнозы. Вот так все наслаивалось, плюс нагрузка, которая не способствовала лечению.11 месяцев — это очень много, но тогда я думала, что вернусь на 100 процентов. Единственное — не знала, как скоро. Я очень благодарна „Омичке“ за то, что она меня выручила, вытащила и дала играть. Нужно было быстро набрать форму, а когда ты на площадке, это происходит как-то само собой. На одних тренировках было бы сложнее вернуться», — цитирует Столярову «Р-Спорт».