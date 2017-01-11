Диагональный «Кузбасса» Полетаев восстановился и сыграет с «Газпромом-Югрой»

Диагональный кемеровского «Кузбасса»восстановился после травмы и готов помочь команде в ближайшем матче чемпионата России.«Виктор уже тренируется в общей группе. Он восстановился после травмы и готов помочь команде в ближайшем матче», — приводит «Р-Спорт» слова спортивного директора клубаПолетаев из-за травмы не играл с 3 декабря 2016 года, до этого момента он был самым результативным волейболистом мужской Суперлиги. Следующий матч чемпионата России «Кузбасс» проведёт в Сургуте 14 января против «Газпрома-Югры».