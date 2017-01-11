«Фенербахче» разгромил «Азеррейл» в Лиге чемпионов

Турецкий «Фенербахче» на своей площадке в трёх партиях разгромил азербайджанский «Азеррейл» в матче второго тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Ни в одной из партий гости не сумели набрать даже 20 очков. Лучшей на площадке была корейская доигровщица «Фенербахче», принёсшая турецкой команде 22 очка.Для «Фенербахче» это вторая победа в группе С, «Азеррейл» потерпел первое поражение.«Фенербахче» (Турция) – «Азеррейл» (Азербайджан) — 3:0 (25:12, 25:19, 25:9).