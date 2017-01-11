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ЦСКА и «Войводина» одержали победы в первых матчах 1/16 финала Кубка ЕКВ

11 января 2017, среда. 23:58. Волейбол
В первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ среди мужских команд софийский ЦСКА в четырёх партиях одержал победу над командой «Амрисвиль» из Швейцарии.

В другом матче игрового дня сербская «Войводина» в трёх сетах разгромила румынский «Галац».
Ответные матчи в этих парах пройдут 18 января в Швейцарии и Румынии.

Кубок ЕКВ. Мужчины. 1/16 финала. Первые матчи

ЦСКА (Болгария, София) – «Амрисвиль» (Швейцария) — 3:1 (25:16, 25:22, 18:25, 25:17).
«Войводина» (Сербия) – «Галац» (Румыния) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:22).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Войводина ЦСКА София
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