ЦСКА и «Войводина» одержали победы в первых матчах 1/16 финала Кубка ЕКВ

В первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ среди мужских команд софийский ЦСКА в четырёх партиях одержал победу над командой «Амрисвиль» из Швейцарии.В другом матче игрового дня сербская «Войводина» в трёх сетах разгромила румынский «Галац».Ответные матчи в этих парах пройдут 18 января в Швейцарии и Румынии.ЦСКА (Болгария, София) – «Амрисвиль» (Швейцария) — 3:1 (25:16, 25:22, 18:25, 25:17).«Войводина» (Сербия) – «Галац» (Румыния) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:22).