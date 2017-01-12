Дал Зотто: надеюсь, Бернардиньо будет помогать мне

Новый главный тренер мужской сборной Бразилии Ренан Дал Зотто, сменивший на этом посту Бернардо Резенде, прокомментировал своё назначение.
«У нас с Бернардиньо отличные отношения, поэтому я надеюсь, что он будет помогать мне. Думаю, любой наставник хотел бы иметь такого советчика и консультанта, какой будет у меня. Здесь нет места тщеславию и амбициям, потому что мы оба будем упорно работать на благо бразильского волейбола. Я рад возможности помочь своей команде», — приводит слова Дал Зотто Globo Esporte.