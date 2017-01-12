«Фенербахче» стал обладателем мужского Кубка Турции

«Фенербахче» в финале мужского Кубка Турции в Балыкесире в четырёх партиях оказался сильнее «Халкбанка». Самым ценным игроком турнира признан, набравший в финале 19 очков. Самым результативным волейболистом решающего матча стал, в активе которого 21 очко.«Фенербахче» завоевал трофей в третий раз в истории. Ранее клуб из Стамбула становился обладателем Кубка Турции в 2008 и 2012 годах.«Халкбанк» (Анкара) — «Фенербахче» (Стамбул) — 1:3 (23:25, 20:25, 25:15, 21:25).