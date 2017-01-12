Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы
Билеты на спорт Купить билет на матч «Локомотив Кубань»!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бернардиньо: впервые за 23 года задумался об уходе после ОИ-2016

12 января 2017, четверг. 23:59. Волейбол
Бывший наставник мужской сборной Бразилии по волейболу Бернардиньо рассказал, когда его посетила мысль об уходе с поста наставника команды.

«Впервые за 23 года я впервые действительно задумался об уходе. Когда Бруно обнял меня в конце Олимпийских игр—2016, в тот момент я понял, что хочу этого. Учитель всегда хочет максимального признания. Густаво Эндрес показал всем отличный пример, так и должно быть», — приводит слова Бернардиньо World of Volley.

Бернардиньо займёт один из руководящих постов в бразильской конфедерации волейбола. Новым тренером сборной Бразилии станет Ренан Дал Зотто.
Источник: World of Volley Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Бразилии — Волейбол
Новости. Волейбол
13 января 2017, пятница
00:54 «Модена» дома взяла верх над «Конельяно» в женской Лиге чемпионов
00:29 Московское «Динамо» в пяти сетах победило «Волеро» в женской Лиге чемпионов
00:28 «Бусто Арсицио» и «Казальмаджоре» выиграли первые матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ
12 января 2017, четверг
23:59 Бернардиньо: впервые за 23 года задумался об уходе после ОИ-2016
23:56 Россиянки с победы стартовали во втором раунде квалификации ЧЕ U18
22:10 «Единство Брчко» и «ХПК» выиграли первые матчи в 1/16 финала Кубка ЕКВ
21:59 «Фенербахче» стал обладателем мужского Кубка Турции
20:28 «Динамо-ЛО» обыграло «Югру-Самотлор» и поднялось на 10-е место в ЧР
19:54 Дал Зотто: надеюсь, Бернардиньо будет помогать мне
18:22 Панков: если стану тренером женской сборной России, то буду омолаживать команду
16:05 Стал известен состав групп Евролиги-2017
15:00 Ярёменко: Шляпников и 2 иностранца претендуют на пост тренера мужской сборной РФ
14:05 Романович: «Химик» одержал важную победу, но противостояние ещё не окончено
13:04 Эрдем-Дюндар: «Фенербахче» благодаря подаче не дал «Азеррейлу» сыграть лучше
12:13 Аббонданца: начало второй половины сезона получилось отличным для «Фенербахче»
11:14 «Химик», «Штутгарт», «Безье» выиграли первые матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ
10:40 Брянский: «НОВА» способна на большее, просто самим игрокам надо в это поверить
09:48 «Олимпиакос», «Острава», «Шверинер» вышли в 1/8 финала женского Кубка Вызова
04:57 Бернардиньо покинул пост наставника мужской сборной Бразилии по волейболу
00:54 FIVB: расписание Мировой лиги и Гран-при остаётся неизменным
11 января 2017, среда
23:58 ЦСКА и «Войводина» одержали победы в первых матчах 1/16 финала Кубка ЕКВ
22:42 «Фенербахче» разгромил «Азеррейл» в Лиге чемпионов
21:09 Краснодарское «Динамо» одержало победу над «Альбой» в Лиге чемпионов
20:29 Казанское «Динамо» с победы стартовало в Кубке ЕКВ
18:46 Диагональный «Кузбасса» Полетаев восстановился и сыграет с «Газпромом-Югрой»
17:53 Диагональный Каландадзе покинул греческий «Ираклис»
16:06 Директорат ВФВ исключил из состава участников Высшей лиги «Б» «Волжаночку»
15:06 Шатунова: от 2017 года не жду ничего особенного. Главное — достигать своих целей
14:08 Дороничева: самое памятное событие года для меня — переход в «Ленинградку»
13:04 Президент «Модены»: информация о возможной отставке Пьяццы — это слухи
12:19 Столярова: я очень благодарна «Омичке» за то, что она меня выручила, вытащила
11:22 Ярёменко: оснований лишить Россию этапа Мировой лиги и Гран-при нет
10:28 Главный тренер «Чанаккале Беледиеси»: всё решилось уже в первом матче в Турции
10:11 Канал «Зенита» представил нарезку забавных моментов со съёмок мастер-класса
00:59 «Домброва Гурнича» победила «Сен-Рафаэль» в Лиге чемпионов
10 января 2017, вторник
22:58 «Чанаккале Беледиеси» и «Вашаш» вышли в 1/8 финала Кубка вызова среди женщин
22:27 «Левски» победил «Ликургус» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ
21:49 Вайбль: «Уралочка-НТМК» — очень сильная команда
21:09 Карполь: в первом сете матча с «Дрезднером» «Уралочке» мешала скованность
19:48 «Вакифбанк» в пяти сетах одолел «Экзачибаши» в матче женской Лиги чемпионов
18:53 «Уралочка-НТМК» одержала первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов
18:16 Тодоров: есть шанс, что я вернусь в Россию, но пока рано об этом говорить
17:24 «Химик» в гостях победил «Телеком» в женской Лиге чемпионов
16:07 Слотьес: мы уверены в том, что «Вакифбанк» может победить «Экзачибаши»
15:03 Смутна: «Дрезднер» в матче с «Уралочкой» будет бороться за каждый мяч
Все новости RSS
Какая команда победит в «Финале шести» Кубка России?
«Зенит-Казань»
696 (53%)
«Белогорье»
197 (15%)
«Локомотив»
136 (10%)
«Динамо» (Москва)
168 (13%)
«Газпром-Югра»
26 (2%)
«ФАКЕЛ»
82 (6%)
Проголосовало: 1305
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+