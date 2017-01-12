Бернардиньо: впервые за 23 года задумался об уходе после ОИ-2016

Бывший наставник мужской сборной Бразилии по волейболурассказал, когда его посетила мысль об уходе с поста наставника команды.«Впервые за 23 года я впервые действительно задумался об уходе. Когда Бруно обнял меня в конце Олимпийских игр—2016, в тот момент я понял, что хочу этого. Учитель всегда хочет максимального признания. Густаво Эндрес показал всем отличный пример, так и должно быть», — приводит слова Бернардиньо World of Volley.Бернардиньо займёт один из руководящих постов в бразильской конфедерации волейбола. Новым тренером сборной Бразилии станет Ренан Дал Зотто.