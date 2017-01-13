«Модена» дома взяла верх над «Конельяно» в женской Лиге чемпионов

Итальянская «Модена» во втором туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке в упорной борьбе вырвала победу у соотечественниц из «Конельяно». В решающей пятой партии подопечныевзяли верх со счётом 16:14. В первом туре обе команды набрали по 3 очка.25 января «Модена» дома примет азербайджанский «Телеком», а «Конельяно» в гостях встретится с польским «Химиком».«Модена» (Италия) — «Конельяно» (Италия) — 3:2 (23:25, 26:24, 20:25, 25:23, 16:14).