АЕЛ в «золотом» сете одолел «Братиславу» и вышел в 1/8 финала Кубка Вызова

12 января были сыграны четыре ответных матча 1/16 финала Кубка Вызова среди женских команд. В частности, АЕЛ из Кипра, победивший в первом матче словацкую «Братиславу» в трёх сетах, на выезде проиграл 1:3. В «золотом» сете АЕЛ оказался сильнее со счётом 15:5 и вышел в 1/8 финала.Первый матч: 0:3.Первый матч: 3:0.Первый матч: 3:1.Первый матч: 3:1.