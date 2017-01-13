Мельничук: начали первую партию хорошо, затем сломалось что-то в приёме

Главный тренер «Югры-Самотлор»прокомментировал поражение от «Динамо-ЛО» в 15-м туре российской Суперлиги. Команда из Ленинградской области оказалась сильнее со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).«Начали первую партию хорошо, повели несколько очков. Затем сломалось что-то в приёме, начали допускать много невынужденных ошибок. В дальнейшем хорошую игру показал Ботин, а у нас, к сожалению, такого игрока не нашлось, который бы на себе «потащил» всё это. Старались, но этого оказалось мало.Максимов ещё не до конца готов. Он выдал хорошие пять партий с «НОВОЙ», сегодня я делал ставку на другие вещи, но они не сработали», — цитирует Мельничука официальный сайт «Динамо-ЛО».