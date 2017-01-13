Озсой: на тай-брейке «Модена» действовала невероятно здорово

Турецкая доигровщица итальянской «Модены»поделилась впечатлениями после победы над «Конельяно» (Италия) в Лиге чемпионов со счётом 3:2 (23:25, 26:24, 20:25, 25:23, 16:14).«В первую очередь я бы хотела поздравить „Конельяно“. Соперницы провели прекрасный матч, они сыграли на очень высоком уровне. Конечно, в нашей игре были взлёты и падения, и над многим ещё нужно работать, но на тай-брейке мы действовали невероятно здорово. Команда много работает в последние несколько дней, а я продолжала восстанавливаться после травмы, поэтому особенно рада такому результату», — цитирует Озсой официальный сайт ЕКВ.